Запрет на удержания при банкротстве и опережающие выплаты при ЧС: в России вступят в силу новые правила выдачи пенсий

Они начнут действовать с 1 января 2022 года.



Москва. По новым правилам выплаты пенсий в России будет запрещено производить удержания по долгам в случае банкротства пожилого человека. Документ начнет действовать с 1 января 2022 года, пишет «Парламентская газета».

Как пояснила изданию член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, эту норму ввели из-за участившихся случаев мошенничества и недобросовестной рекламы в отношении пенсионеров, когда их убеждают набирать крупные суммы в долг, в том числе в микрокредитных организациях.

В то же время некоторые виды удержаний из пенсии остаются возможными. В частности, если выяснится, что ее размер был больше, чем положено по закону. Такое возможно, например, в случае ошибки при расчете и начислении. Пенсионный фонд России (ПФР) должен известить получателя о случившемся, а тот имеет право самостоятельно установить процент удержания.

Также по новым правилам возможна выдача по запросу нотариуса территориальным органом ПФР справки о суммах пенсии, не полученных пенсионером при жизни. Документ может потребоваться его наследникам.

Если прекратит свою деятельность негосударственный пенсионный фонд, то пользовавшийся его услугами пожилой человек по новым правилам может продолжить получать накопительную часть пенсии в любом отделении ПФР по своему выбору. Начисления будут производить в прежнем размере.

Отмечается, что новые правила разрешают выплачивать и доставлять пенсию раньше установленных сроков в случае чрезвычайных ситуаций. Также упрощается выбор пенсионером организаций, осуществляющих доставку выплат.