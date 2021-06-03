Россия избавится от долларов США в Фонде национального благосостояния

Взамен решено увеличить запасы золота и ряда других активов.



Санкт-Петербург. В Фонде национального благосостояния (ФНБ) в скором времени не останется ни одного доллара США. Об этом заявил 3 июня министр финансов России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме, пишет РБК.

В настоящее время, по словам главы ведомства, ФНБ состоит из долларовых накоплений на 35%. В течение ближайшего месяца эта часть фонда будет переведена в другие активы.

«Доллары - 0%, евро - 40%, юань - 30%, золото - 20%, фунты и иены - по 5%», - приводит агентство слова Силуанова, которыми он разъяснил новую структуру ФНБ.

По данным Минфина, на 1 мая 2021 в нем хранилось ликвидных активов на 8,66 трлн рублей, что составляет в долларовом эквиваленте 116,4 млрд. Это около 7,5% прогнозируемого ВВП России на 2021 год, или почти 20% всех международных резервов России. Основная часть государственных накоплений находится сейчас в Центробанке.

Кстати, с 2014 по 2019 годы доля американской валюты в торговом и финансовом обороте в России сократилась примерно на 15-20%. В частности, Центробанк в 2018 году перевел в евро, юани и иены примерно 100 млрд долларов.

Долларовая составляющая ФНБ в настоящее время оценивается в абсолютных цифрах приблизительно в 39,8 млрд.