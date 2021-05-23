При этом часть учащихся отправилась на подработки из-за сложной ситуации с финансами в семье.

Москва. Пандемия коронавируса заставила российских школьников тратить меньше денег на развлечения. Об этом свидетельствуют данные опроса, результаты которых приводят «Известия».

По результатам опросов выяснилось, что 49% школьников не имеют цели для накоплений — есть и есть. При этом 20% заявили, что копят на новые гаджеты. Курсы и дополнительное образование заинтересовали 16% опрошенных. Ещё 10% откладывают деньги на брендовую одежду, а 7% — на самостоятельные путешествия.

Почти половина респондентов откладывает по 500 рублей в месяц. Больше тысячи рублей — 22%, из них 9% вкладывают в копилку более 3 тыс. рублей.

44% опрошенных стали тратить на развлечения вдвое меньше. Причиной тому стала пандемия коронавируса. 22% стали реже ходить в кафе, а 23% увеличили свои вложения вдвое. Кроме того, пандемия также заставила 11% учащихся отправиться на подработку, поскольку ситуация с деньгами в семье стала хуже.

Отмечается, что экономнее стали школьники из Новосибирской, Ленинградской и Самарской областей, а также из Краснодарского края, республик Башкортостан и Дагестан.

Исследование среди учащихся проводила образовательная компания «ЯКласс». Оно прошло в 85 регионах России с апреля по май 2021 года. Всего опрошено 1 083 школьника 7-11 классов.