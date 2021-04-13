Государство предоставит налоговый вычет на занятия фитнесом с 2022 года

Соответствующий закон подписал 5 апреля президент России.



Москва. Налоговый вычет за услуги спортзалов россияне смогут получить по итогам 2022 года в следующем, 2023 году. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе Национального фитнес-сообщества, соответствующее постановление правительства будет готово к осени 2021 года. В нем будет определен перечень подпадающих под налоговые льготы физкультурно-оздоровительных услуг, а также правила их оказания. Как пояснили в пресс-службе, эту информацию им предоставил директор департамента стратегического развития и реализации федеральных проектов Минспорта России Сергей Смирницкий.

В постановлении уточнят порядок формирования перечня физкультурно-оздоровительных организаций, чьи документы будут приниматься к налоговому вычету. Для этого организации в сфере фитнес-индустрии должны будут сами подавать документы в органы по развитию физкультуры и спорта на местах, которые будут формировать заявки от регионов.

При этом будут учитываться срок деятельности компании, наличие материально-технической базы, квалификация сотрудников, отсутствие задолженности по налогам. Также организация, претендующая на возможность предоставления налогового вычета клиентам, не должна фигурировать в списке недобросовестных поставщиков, пояснил Сергей Смирницкий.

Напомним, 5 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги. Согласно документу, россияне получат право вернуть 13% от расходов на спортивные занятия в пределах 120 тыс. рублей. Сумма самого вычета ограничена «потолком» в 15,6 тыс. рублей.