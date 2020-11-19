Больничные и пособия по материнству будут выплачивать непосредственно из Фонда соцстрахования

Работодателей от этой обязанности избавят.



Москва. С 2022 года в России начнет действовать новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Их будет начислять и выдавать Фонд социального страхования, минуя посредников в виде работодателей, заявил 19 ноября премьер-министр Михаил Мишустин.

«С 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того - перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не нужно», - приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина.

Глава правительства подчеркнул, что данная система уже работает в пилотном режиме в ряде регионов и хорошо себя зарекомендовала. По мнению премьера, благодаря новшеству, женщины будут быстрее получать выплаты, а работодатели избавятся от лишнего труда и бумажной волокиты.