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Больничные и пособия по материнству будут выплачивать непосредственно из Фонда соцстрахования

16:20, 19 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Больничные и пособия по материнству будут выплачивать непосредственно из Фонда соцстрахования
16:20, 19 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#дети\n#женщины\n#пособия\n#соцзащита\n#работодатели\n#финансы и деньги\n#Михаил Мишустин
Фото: pixabay.com
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Работодателей от этой обязанности избавят.

Москва. С 2022 года в России начнет действовать новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству. Их будет начислять и выдавать Фонд социального страхования, минуя посредников в виде работодателей, заявил 19 ноября премьер-министр Михаил Мишустин.

«С 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того - перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не нужно», - приводит слова Мишустина пресс-служба кабмина.

Глава правительства подчеркнул, что данная система уже работает в пилотном режиме в ряде регионов и хорошо себя зарекомендовала. По мнению премьера, благодаря новшеству, женщины будут быстрее получать выплаты, а работодатели избавятся от лишнего труда и бумажной волокиты.

16:20, 19 ноября, 2020
Евгений Кандаков
19
0
#дети\n#женщины\n#пособия\n#соцзащита\n#работодатели\n#финансы и деньги\n#Михаил Мишустин