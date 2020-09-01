Россиянам разрешили банкротиться без суда

С 1 сентября документы для этой процедуры можно подавать в МФЦ.



Москва. У должников появилась возможность провести личное банкротство во внесудебном порядке. Как пишет РБК, с 1 сентября в России вступили в силу поправки к законодательству, позволяющие обращаться за данной услугой в многофункциональные центры (МФЦ) по месту жительства.

Речь идет о гражданах с задолженностью от 50 до 500 тыс. рублей, не имеющих достаточных доходов или ликвидного имущества для ее погашения.

В подаваемом в МФЦ заявлении о банкротстве должны быть перечислены все долги гражданина и кредиторы. Далее в срок не более 4 рабочих дней информация о должнике вносится в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (Федресурс). При этом останавливается начисление процентов, штрафов и пеней. Данная схема не распространяется на взыскание денег по алиментам или за возмещение вреда.

Если за полгода после этого никто из кредиторов не воспрепятствовал банкротству, человек освобождается от долгов.

По данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, сейчас в стране может насчитываться около 4 млн граждан с долгами от 50 до 500 тыс. рублей.

Напомним, банкротство физических лиц через суд в России узаконили с октября 2015 года.