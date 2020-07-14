Набиуллина опровергла слухи о новой деноминации рубля

Ранее в прессе появилось предложение уменьшить номинал российской валюты в 100 раз.



Москва. Центробанк не рассматривает вопрос о деноминации рубля. Об этом заявила глава учреждения Эльвира Набиуллина на заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации, пишет RT со ссылкой на РИА Новости.

«Никаких деноминаций, никаких денежных реформ мы никогда не рассматривали», - приводит агентство слова председателя ЦБ.

Также Набиуллина успокоила граждан, собирающихся в связи с возможной деноминацией срочно обменять свои деньги. Никаких причин для этого нет, заверила глава Центробанка, и подчеркнула, что россияне всегда смогут беспрепятственно воспользоваться как имеющимися наличными, так и средствами со вкладов в банках.

Источником слухов о вероятной деноминации послужило заявление главы информационно-аналитического центра «Альпари» Александра Разуваева. Он предложил деноминировать российскую валюту в 100 раз (нынешние 100 рублей в результате станут равны 1 рублю при сохранении прежней покупательской способности), чтобы укрепить доверие населения к отечественным дензнакам.

Напомним, деноминация рубля в 1000 раз уже проводилась в 1997-1998 годах. Каких-либо проблем для населения она не вызвала.