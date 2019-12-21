Это произойдёт с 1 января 2020 года.

Москва. Цены на водку и коньяк вырастут в России. Как передают «Ведомости», это произойдёт с 1 января 2020 года.

Минимальная розничная цена на водку увеличится с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 л, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 л.

Минимальная цена на этиловый спирт, произведённый из пищевого сырья, с 1 января составит 57 рублей за 1 литр против действующей стоимости в 43 руб.

Напомним, минимальные цены на алкоголь Минфин России устанавливает с 2009 года в целях борьбы с теневым производством.