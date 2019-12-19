Эксперт дал прогноз по росту цен на автомобили в России на 2020 год

За минувшие 5 лет новые легковушки подорожали на 54%.

Москва. В 2020 году новые автомобили в России подорожают на 5-7%. Об этом сообщает «АВТОСТАТ».

Как пояснил директор агентства Сергей Целиков, в последнее время машины уверенно растут в цене, опережая общую инфляцию. С 2014 по 2019 годы в среднем новые авто стали дороже на 54%.

Если 5 лет назад средневзвешенная цена автомобиля составляла 1 001 600 рублей, то по итогам 11 месяцев 2019 года за новую машину придется выложить 1 539 100 рублей.

Основной причиной эксперт назвал девальвацию рубля. При этом рынок отреагировал на нее с некоторым опозданием. Падение курса российской валюты произошло в 2014 – 2015 годах, а автомобили в этот период подорожали умеренно, но зато производители продолжают восполнять разницу даже сейчас, с большим отставанием.

На увеличение цен повлияли также рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция и обновление модельных рядов, отметил эксперт.