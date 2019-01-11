Чайка попросил Медведева в разы поднять зарплату прокурорам

Минфину поручили подговорить предложение.

Москва. Генеральный прокурор России Юрий Чайка попросил уравнять зарплаты прокуроров и судей. С его письмом к премьер-министру Дмитрию Медведеву ознакомились «Известия».

Сейчас оплата труда сотрудников составляет в среднем 80 тыс. рублей, Чайка намерен поднять эту цифру до 170 тыс. рублей. Это ляжет дополнительной нагрузкой на бюджет в размере 4 млрд рублей.

Свою позицию генпрокурор обосновал положением зарубежных коллег, которые имеют схожие права с судьями. Кроме того, он отметил, что сотрудники Следственного комитета – «поднадзорного правоохранительного органа» – требуют увеличения зарплат до прокурорских. С таким равенством Чайка не согласен.

Глава кабмина поручил Минфину разработать соответствующие предложения.