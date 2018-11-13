В России введут штрафы за опасное вождение

Нарушение будет «стоить» 5 тыс. рублей.

Москва. ГИБДД предложила ввести штраф за опасное вождение на дорогах. Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Сергей Бидонько назвал инициативу обоснованной, пишет RT.

По готовящемуся законопроекту, штраф составит 5 тыс. рублей.

«Очень много провоцируется ситуаций, которые приводят к ДТП на дорогах. Поэтому, конечно, должна быть достаточно высокая ответственность, для того чтобы предотвратить аварии», — отметил Бидонько.

По правилам дорожного движения, к опасному вождению относятся такие маневры, как подрезание, перестроение при интенсивном движении, несоблюдение дистанции и бокового интервала, резкое торможение, препятствование обгону.