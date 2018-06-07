ЦБ: образ жизни молодежи угрожает пенсионной системе

Поколения 1980-2000-х годов рождения тратят деньги в основном на поиск впечатлений и эмоций.

Москва. Российская молодежь тратит деньги на сиюминутные удовольствия, не вкладываясь в частную собственность. Это ведет к подрыву основ существующей пенсионной системы - отмечается в докладе Центробанка «Основные направления финансового рынка на период 2019–2021 годов».

Как пишут «Известия», эксперты ЦБ пришли к выводу, что поколения 1980-2000-х годов рождения активно зарабатывают деньги, но используют их для получения впечатлений и эмоций (отдых, путешествия, увеселительные заведения). Владение частной собственностью мало интересует молодых россиян. Это может оказать негативно сказаться на росте экономики, считают специалисты.

В перспективе такая модель финансового поведения может подорвать существующую пенсионную систему, отмечается в докладе.