Минкомсвязь будет вычислять майнеров по счетам на электричество и интернет

Эти сведения будут использованы для налогообложения.

Москва. Сколько удалось заработать частному лицу или компании на майнинге криптовалюты – узнают по затраченному электричеству и интернет-трафику. Такую систему контроля намерено разработать Минкомсвязи, пишет russian.rt.com.

Полученные сведения сопоставят с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже. Если добыватель биткойнов работает подпольно, или имеет значительные расхождения с декларацией, то у него начнутся проблемы с налоговыми органами, поскольку сам процесс майнинга в России планируется обложить особым налогом. Его ставка и способы начисления для разных криптовалют пока не объявлены.

В то же время в Минкомсвязи считают необходимым вводить данную меру поэтапно, и для начала предоставить майнерам два года налоговых каникул. В этом время они будут обязаны вести бухгалтерский учёт, но не платить.