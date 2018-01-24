Госдума приняла поправки о возможности выплаты зарплат в валюте

Теперь россияне, работающие за рубежом, смогут получать свои деньги в более удобной форме.

Москва. Россиянам, проживающим за границей, разрешили официально получать заработную плату в иностранной валюте. Закон об этом одобрила в третьем чтении, Госдума в среду, 24 января, пишет «Коммерсантъ».

Теперь граждане РФ, работающие и живущие за рубежом, смогут получать зарплату в валюте на основе трудового договора, заключенного с работодателем, зарегистрированным в той же стране. Кроме того, путем перечисления валюты в работающие в России банки смогут получать зарплату сотрудники российских дипмиссий и постпреды РФ при международных организациях.

До принятия документа заработную плату наши сограждане за рубежом получали только в рублях и на счета, открытые в уполномоченных банках. Для устранения этих неудобств Госдума внесла ряд поправок в Трудовой кодекс РФ.