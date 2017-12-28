В России отчеканили монеты с Винни-Пухом, Пятачком и тремя богатырями

Фигуры героев любимых мультфильмов выполнены рельефно и в цвете.

Москва. Центробанк сообщил о выпуске новых памятных монет из серебра и недрагоценных металлов. Они поступили в обращение в четверг, 28 декабря.

В их числе – 25-рублевки и «трешки», посвященные героям любимых россиянами всех поколений мультфильмов про Винни-Пуха и трех богатырей. Эти изделия отчеканены наиболее крупным тиражом. Их украшают цветные фигуры Винни-Пуха, Пятачка, Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алёши Поповича.

Помимо «мультяшных» изделий, выпущены новые серебряные монеты из серий «Алмазный фонд России» и «Легенды и сказки народов России». Также коллекционеры могут приобрести новые деньги, посвященные Следственному комитету РФ.