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В Крыму из-за лесного пожара эвакуировали около 100 человек

12:01, 26 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Крыму из-за лесного пожара эвакуировали около 100 человек
12:01, 26 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Крым\n#МЧС\n#спасатели\n#лес\n#пожар\n#эвакуация
Фото: pxhere.com
29
0

Площадь распространения огня увеличилась до 45 гектаров.

Орджоникидзе. Крым. Дачный массив в районе поселка Орджоникидзе эвакуируют на юго-востоке Крыма из-за природного пожара. Его площадь выросла с 15 до 45 гектаров, пишет Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 

На отдельный участках пожар переходит в верховой, который может распространяться с огромной скоростью. К тушению привлекли 380 человек, а также 105 единиц техники, в том числе 2 вертолета Ми-8.

Огонь вспыхнул в горно-лесной местности Тепе-Оба поздно вечером 25 августа. Были эвакуированы около 100 человек из близлежащих СНТ «Рассвет» и «Волна». Дачников доставили в два пункта временного размещения в Коктебеле.

Напомним, ранее из-за природного пожара спасатели эвакуировали большую группу туристов с детьми в Карачаево-Черкесии.

12:01, 26 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Крым\n#МЧС\n#спасатели\n#лес\n#пожар\n#эвакуация