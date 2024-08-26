В Крыму из-за лесного пожара эвакуировали около 100 человек

Орджоникидзе. Крым. Дачный массив в районе поселка Орджоникидзе эвакуируют на юго-востоке Крыма из-за природного пожара. Его площадь выросла с 15 до 45 гектаров, пишет Коммерсантъ со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

На отдельный участках пожар переходит в верховой, который может распространяться с огромной скоростью. К тушению привлекли 380 человек, а также 105 единиц техники, в том числе 2 вертолета Ми-8.

Огонь вспыхнул в горно-лесной местности Тепе-Оба поздно вечером 25 августа. Были эвакуированы около 100 человек из близлежащих СНТ «Рассвет» и «Волна». Дачников доставили в два пункта временного размещения в Коктебеле.

Напомним, ранее из-за природного пожара спасатели эвакуировали большую группу туристов с детьми в Карачаево-Черкесии.