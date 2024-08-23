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Спасатели эвакуировали более 230 человек в Карачаево-Черкесии

10:43, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Спасатели эвакуировали более 230 человек в Карачаево-Черкесии
10:43, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
136
0
#Кавказ\n#Карачаево-Черкесия\n#горы\n#лес\n#туристы\n#лесные пожары\n#авиация\n#спасатели\n#МЧС\n#эвакуация
Фото: t.me/mchs_official
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Людям угрожал лесной пожар.

Домбай. Карачаево-Черкесия. 236 человек, в том числе 43 ребенка эвакуировали спасатели в Гоначхирском ущелье из района озера Тубанлы-Кёль в Карачаево-Черкесской Республике. Людям угрожал лесной пожар, пишет Газета.ру со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Эвакуированных разместили в безопасном месте, обеспечили питанием, водой и сухпайками, рассказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Доставка в населенный пункт будет организована вертолетами, как только позволят погодные условия и видимость, которую ухудшило сильное задымление местности. Вероятно, это произойдет завтра. Рассматриваются и другие пути эвакуации людей, добавил Темрезов.

По его словам, спасатели продолжат тушить лесной пожар с утра 23 августа. Подготовлены техника и личный состав, в случае необходимости привлекут авиацию.

10:43, 23 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
136
0
#Кавказ\n#Карачаево-Черкесия\n#горы\n#лес\n#туристы\n#лесные пожары\n#авиация\n#спасатели\n#МЧС\n#эвакуация