Спасатели эвакуировали более 230 человек в Карачаево-Черкесии

Домбай. Карачаево-Черкесия. 236 человек, в том числе 43 ребенка эвакуировали спасатели в Гоначхирском ущелье из района озера Тубанлы-Кёль в Карачаево-Черкесской Республике. Людям угрожал лесной пожар, пишет Газета.ру со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Эвакуированных разместили в безопасном месте, обеспечили питанием, водой и сухпайками, рассказал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Доставка в населенный пункт будет организована вертолетами, как только позволят погодные условия и видимость, которую ухудшило сильное задымление местности. Вероятно, это произойдет завтра. Рассматриваются и другие пути эвакуации людей, добавил Темрезов.

По его словам, спасатели продолжат тушить лесной пожар с утра 23 августа. Подготовлены техника и личный состав, в случае необходимости привлекут авиацию.