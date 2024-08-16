Пожар вспыхнул на химическом предприятии в Башкирии

Красная Башкирия. Республика Башкортостан. На предприятии «Технохим» в Башкирии произошел пожар. Огонь охватил 120 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Завод расположен в селе Красная Башкирия Абзелиловского района. Утром 16 августа в цехе по ламинированию бумаги загорелись бочки с остаточным консервационным маслом. Затем пламя проникло внутрь здания.

Пожар тушат 39 специалистов с 11 единицами техники и добровольцы. Огонь локализовали на площади 120 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.