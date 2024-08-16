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Пожар вспыхнул на химическом предприятии в Башкирии

09:59, 16 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Пожар вспыхнул на химическом предприятии в Башкирии
09:59, 16 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#Башкирия\n#пожар\n#МЧС\n#химия\n#предприятие\n#завод\n#тушение пожара
Фото: t.me/mchsrb01
78
0

Огонь бушевал на площади 120 квадратных метров.

Красная Башкирия. Республика Башкортостан. На предприятии «Технохим» в Башкирии произошел пожар. Огонь охватил 120 квадратных метров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Завод расположен в селе Красная Башкирия Абзелиловского района. Утром 16 августа в цехе по ламинированию бумаги загорелись бочки с остаточным консервационным маслом. Затем пламя проникло внутрь здания.

Пожар тушат 39 специалистов с 11 единицами техники и добровольцы. Огонь локализовали на площади 120 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано.

По предварительным данным, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

09:59, 16 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
78
0
#Башкирия\n#пожар\n#МЧС\n#химия\n#предприятие\n#завод\n#тушение пожара