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В аэропорту Екатеринбурга началась паника после криков о бомбе и звуках «стрельбы»

10:06, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В аэропорту Екатеринбурга началась паника после криков о бомбе и звуках «стрельбы»
10:06, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
201
0
#Екатеринбург\n#аэропорт\n#пограничники\n#паника\n#давка
Фото: pxhere.com
201
0

Люди бросились к выходу из здания, возникла давка.

Екатеринбург. Свердловская область. Паника и давка возникли в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Причиной послужили крики о стрельбе и заложенной бомбе, пишет Лента.ру со ссылкой на Ura.ru.

Как рассказали уральскому изданию очевидцы, один из пассажиров крикнул: «Бомба!» При этом прозвучал хлопок, похожий на выстрел. Люди приняли происходящее за теракт и побежали к выходу, бросая вещи и документы. Возникла давка. Отмечается, что в напуганной толпе было много детей.

К счастью, работники аэропорта и сотрудники погранслужбы оперативно отреагировали на происходящее и успокоили пассажиров. Постепенно паника утихла, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости. О пострадавших не сообщается. Аэропорт вернулся к работе в обычном режиме, обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

UPD: позднее в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ сообщили, что в результате давки в Кольцово получили травмы 2 человека.

10:06, 06 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
201
0
#Екатеринбург\n#аэропорт\n#пограничники\n#паника\n#давка