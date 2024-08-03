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3 августа в Нижнем Тагиле объявлен днем траура

13:01, 03 августа, 2024
Константин Ижболдин
журналист
3 августа в Нижнем Тагиле объявлен днем траура
13:01, 03 августа, 2024
Константин Ижболдин
журналист
78
0
#Нижний Тагил\n#взрыв газа
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
78
0

В результате взрыва газа в многоквартирном доме погибли десять человек.

Нижний Тагил. Свердловская область. По последним данным, в результате взрыва газа в многоквартирном доме Нижнего Тагила погибли десять человек, из них пятеро детей. Об этом сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 

3 августа в Нижнем Тагиле объявлен днем траура. 

На месте обрушения здания спасатели завершили разбор завалов. Спасены 15 человек, в том числе семь детей. Напомним, взрыв газа произошел 1 августа, в результате чего обрушились два подъезда жилого дома. 

 

 

 

13:01, 03 августа, 2024
Константин Ижболдин
журналист
78
0
#Нижний Тагил\n#взрыв газа