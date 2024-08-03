Нижний Тагил. Свердловская область. По последним данным, в результате взрыва газа в многоквартирном доме Нижнего Тагила погибли десять человек, из них пятеро детей. Об этом сообщило информагентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

3 августа в Нижнем Тагиле объявлен днем траура.

На месте обрушения здания спасатели завершили разбор завалов. Спасены 15 человек, в том числе семь детей. Напомним, взрыв газа произошел 1 августа, в результате чего обрушились два подъезда жилого дома.