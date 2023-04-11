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Приговоренный житель Первоуральска сбежал из здания суда и спрятался под диван

12:58, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Приговоренный житель Первоуральска сбежал из здания суда и спрятался под диван
12:58, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
120
0
#Свердловская область\n#суд\n#приговор\n#полиция\n#побег
Фото: pxhere.com
120
0

Рецидивист выпрыгнул со второго этаж после того, как ему заменили УДО на реальный срок.

Первоуральск. Свердловская область. Осужденный сбежал после вынесения приговора в Первоуральске Свердловской области. Инцидент произошел 10 апреля, пишет Газета.ру со ссылкой на «Московский комсомолец».

Побег произошел после того, как городской суд принял решение заменить 26-летнему Александру Колмакову условно-досрочное освобождение (УДО) на реальное лишение свободы. Мужчина ранее привлекался к ответственности за кражи, грабежи и мошенничество. После оглашения приговора рецидивист выпрыгнул в окно со второго этажа и скрылся.

Однако вскоре Колмакова нашли в его собственной квартире. Мужчина пытался спрятаться от полиции под диваном. Его доставили в изолятор временного содержания.

12:58, 11 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
120
0
#Свердловская область\n#суд\n#приговор\n#полиция\n#побег