Приговоренный житель Первоуральска сбежал из здания суда и спрятался под диван

Первоуральск. Свердловская область. Осужденный сбежал после вынесения приговора в Первоуральске Свердловской области. Инцидент произошел 10 апреля, пишет Газета.ру со ссылкой на «Московский комсомолец».

Побег произошел после того, как городской суд принял решение заменить 26-летнему Александру Колмакову условно-досрочное освобождение (УДО) на реальное лишение свободы. Мужчина ранее привлекался к ответственности за кражи, грабежи и мошенничество. После оглашения приговора рецидивист выпрыгнул в окно со второго этажа и скрылся.

Однако вскоре Колмакова нашли в его собственной квартире. Мужчина пытался спрятаться от полиции под диваном. Его доставили в изолятор временного содержания.