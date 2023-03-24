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Молодого учёного обвинили в жестоком избиении в Москве пожилой консьержки

16:00, 24 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Молодого учёного обвинили в жестоком избиении в Москве пожилой консьержки
16:00, 24 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
64
0
#Москва\n#избиение\n#избиение пенсионерки
Фото: unsplash.com (Dan Burton)
64
0

Инцидент произошёл на Чистых прудах.

Москва. Суд арестовал 24-летнего молодого человек, которого обвиняют в избиении 84-летней женщины на Чистых прудах. Как передаёт MSK1, обвиняемый оказался аспирантом-геологом МГУ.

Издание со ссылкой на РЕН ТВ сообщает, что женщина работала сторожем в одном из закрытых дворов в центре города и сама запустила молодого человека на территорию. Но тот начал вести себя неподобающе и справлять нужду, поэтому пенсионерка решила прогнать его обратно. После чего парень вышел из себя и напал на женщину.

Консьержка попала в больницу, а на обидчика завели уголовное дело о покушении на убийство. Басманный суд Москвы отправил аспиранта в СИЗО на два месяца. Обвиняемый просил назначить ему меру, не связанную с изоляцией, но суд отказал.

Следствие сочло, что молодой человек не только нанёс пенсионерке серьёзные травмы, но и вовсе покушался на убийство.

16:00, 24 марта, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
64
0
#Москва\n#избиение\n#избиение пенсионерки