Молодого учёного обвинили в жестоком избиении в Москве пожилой консьержки

Москва. Суд арестовал 24-летнего молодого человек, которого обвиняют в избиении 84-летней женщины на Чистых прудах. Как передаёт MSK1, обвиняемый оказался аспирантом-геологом МГУ.

Издание со ссылкой на РЕН ТВ сообщает, что женщина работала сторожем в одном из закрытых дворов в центре города и сама запустила молодого человека на территорию. Но тот начал вести себя неподобающе и справлять нужду, поэтому пенсионерка решила прогнать его обратно. После чего парень вышел из себя и напал на женщину.

Консьержка попала в больницу, а на обидчика завели уголовное дело о покушении на убийство. Басманный суд Москвы отправил аспиранта в СИЗО на два месяца. Обвиняемый просил назначить ему меру, не связанную с изоляцией, но суд отказал.

Следствие сочло, что молодой человек не только нанёс пенсионерке серьёзные травмы, но и вовсе покушался на убийство.