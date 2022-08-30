В Новосибирске возбудили уголовное дело после попытки заморозить ребенка в холодильнике

Новосибирск. Новосибирская область. Сотрудник магазина в Новосибирске запер школьника в холодильнике. Инцидент произошел 23 августа на улице Селезнева, сообщает пресс-служба регионального Управления Следственного комитета.

По версии следствия, 9-летний мальчик заметил на прилавке просроченные продукты и попросил продавца снять их с продажи. Тогда работник закрыл ребенка в холодильном складском помещении.

Поручение расследовать происшествие дал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего»).