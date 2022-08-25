В Курской области подорвали железнодорожные пути

Курск. Курская область. Повреждение рельсов железной дороги обнаружили в Курской области. Как пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza, речь идет о целенаправленном подрыве.

Следы взрыва на участке перегона Клюква — Курск обнаружил утром 24 августа один из сотрудников железной дороги. Под рельсом он увидел воронку, на самом рельсе – небольшой скол. На место вероятной диверсии прибыли следователи и криминалисты.

Они пришли к выводу, что пути пытались подорвать самодельным взрывным устройством весом около 400 граммов. Останавливать движение поездов на участке не стали, но скорость пришлось снизить.

Издание отмечает, что 16 августа в Курской области началась проверка по факту повреждения железной дороги в районе 14-го километра перегона Льгов — Локинская. Там было использовано взрывное устройство весом около 200 граммов в тротиловом эквиваленте.