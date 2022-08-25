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В Калининграде пресекли попытку теракта на объектах ВМФ и в аэропорту

12:09, 25 августа, 2022
Евгений Кандаков
В Калининграде пресекли попытку теракта на объектах ВМФ и в аэропорту
12:09, 25 августа, 2022
Евгений Кандаков
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#Калининград\n#ФСБ\n#теракт\n#диверсии\n#ВМФ РФ\n#аэропорт\n#взрывы\n#задержание\n#Украина\n#спецслужбы\n#спецоперация\n#террористы
Фото: vk.com/rt_russian
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Атаку готовил сторонник украинских националистов.

Калининград. Калининградская область. Последователя идеологии украинских националистов задержали в Калининграде. Как сообщили в пресс-центре ФСБ России, он готовил теракты на объектах военной и транспортной инфраструктуры региона.

По версии следствия, 55-летний местный житель симпатизировал запрещенной на территории России международной террористической организации «Азов». Под руководством кураторов, находившихся на Украине, он планировал диверсии в отношении объектов Балтийского флота и военнослужащих, а также калининградского аэропорта «Храброво». После совершения терактов злоумышленник надеялся бежать на территорию сопредельного государства.

В тайнике у себя дома неудавшийся диверсант прятал самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте. В его средствах связи нашли переписку с кураторами. Также мужчина хранил агитационную литературу и символику запрещенной организации.

Сообщается, что задержанный дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.

12:09, 25 августа, 2022
Евгений Кандаков
168
0
#Калининград\n#ФСБ\n#теракт\n#диверсии\n#ВМФ РФ\n#аэропорт\n#взрывы\n#задержание\n#Украина\n#спецслужбы\n#спецоперация\n#террористы