В Калининграде пресекли попытку теракта на объектах ВМФ и в аэропорту

Калининград. Калининградская область. Последователя идеологии украинских националистов задержали в Калининграде. Как сообщили в пресс-центре ФСБ России, он готовил теракты на объектах военной и транспортной инфраструктуры региона.

По версии следствия, 55-летний местный житель симпатизировал запрещенной на территории России международной террористической организации «Азов». Под руководством кураторов, находившихся на Украине, он планировал диверсии в отношении объектов Балтийского флота и военнослужащих, а также калининградского аэропорта «Храброво». После совершения терактов злоумышленник надеялся бежать на территорию сопредельного государства.

В тайнике у себя дома неудавшийся диверсант прятал самодельное взрывное устройство мощностью около 5 кг в тротиловом эквиваленте. В его средствах связи нашли переписку с кураторами. Также мужчина хранил агитационную литературу и символику запрещенной организации.

Сообщается, что задержанный дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело.