У берегов Сахалина началась эвакуация людей с унесенных в море барж

Николаевск-на-Амуре. Хабаровский край. В Сахалинском заливе Охотского моря развернулась операция по спасению людей, унесенных на нескольких судах из устья Амура. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю, вертолет Ми-8 принял на борт первую партию в 15 человек.

Далее их планируют отправить в поселок Озерпах Николаевского района Хабаровского края.

Всего по уточненным данным у берегов Николаевского района дрейфуют 4 баржи с тягачами. На них находится порядка 124 рыбаков и членов экипажа. Суда унесло в море из устья Амура в результате волнения.

Помимо вертолета, на выручку терпящим бедствие направлены два буксира из города Николаевска–на-Амуре и из поселка Де-Кастри. О происшествии извещены все суда, находящиеся в данном районе. Также подготовлен к вылету второй вертолет. Его планируют использовать для эвакуации людей после улучшения метеоусловий.