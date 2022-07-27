Крановщица-тиктокер погибла при падении крана в Тюмени

Тюмень. Тюменская область. Популярная в российском сегменте TikTok под ником «ЭльВИРА» крановщица из Тюмени погибла на своем рабочем месте, с которого она часто вела любительские репортажи. Строительный кран упал из-за сильного порыва ветра, сообщает телеканал «Рен ТВ».

Сообщается, что трагедия разыгралась вечером 26 июля на производственной базе, расположенной на улице Республики в Тюмени. По факту гибели крановщицы Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется следствие.

В Telegram-канале SHOT приводятся подробности инцидента. В частности, сообщается, что кабина Эльвиры находилась на высоте 12 метров от земли. Девушке было 32 года, на ее блог подписались порядка 40 тыс. человек. Отмечается также, что Эльвира была матерью двоих детей.