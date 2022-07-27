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Крановщица-тиктокер погибла при падении крана в Тюмени

15:56, 27 июля, 2022
Евгений Кандаков
Крановщица-тиктокер погибла при падении крана в Тюмени
15:56, 27 июля, 2022
Евгений Кандаков
215
0
#Тюмень\n#строительство\n#стройка\n#работа\n#трагедия\n#гибель людей\n#Следственный комитет\n#TikTok\n#блогеры
Фото: скриншот видео с t.me/shot_shot
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Сильный порыв ветра опрокинул конструкцию.

Тюмень. Тюменская область. Популярная в российском сегменте TikTok под ником «ЭльВИРА» крановщица из Тюмени погибла на своем рабочем месте, с которого она часто вела любительские репортажи. Строительный кран упал из-за сильного порыва ветра, сообщает телеканал «Рен ТВ».

Сообщается, что трагедия разыгралась вечером 26 июля на производственной базе, расположенной на улице Республики в Тюмени. По факту гибели крановщицы Следственный комитет возбудил уголовное дело, ведется следствие.

В Telegram-канале SHOT приводятся подробности инцидента. В частности, сообщается, что кабина Эльвиры находилась на высоте 12 метров от земли. Девушке было 32 года, на ее блог подписались порядка 40 тыс. человек. Отмечается также, что Эльвира была матерью двоих детей.

15:56, 27 июля, 2022
Евгений Кандаков
215
0
#Тюмень\n#строительство\n#стройка\n#работа\n#трагедия\n#гибель людей\n#Следственный комитет\n#TikTok\n#блогеры