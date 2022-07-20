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Больше 300 домов подтопило паводком в Якутии

10:14, 20 июля, 2022
Евгений Кандаков
Больше 300 домов подтопило паводком в Якутии
10:14, 20 июля, 2022
Евгений Кандаков
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#Якутия\n#паводок\n#дожди\n#МЧС\n#потоп\n#наводнение
Фото: vk.com/mchs_yakutia
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0

Пострадали села в Кобяйском и Верхоянском районах.

Верхоянск. Якутия. Около 580 приусадебных участков и более 330 жилых домов подтопило в Якутии. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Причиной паводка послужили обильные дожди. Пострадали 8 населенных пунктов Кобяйского и Верхоянского. В настоящее время вода ушла, уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.

Более 100 жилых домов и свыше 200 приусадебных участков уже просушено и расчищено, жителям помогают сотрудники МЧС, Службы спасения Якутии и волонтеры.

Кроме того, идет оценка ущерба от паводка расчет материальной помощи пострадавшим жителям. Подано более 2 500 заявлений. 106 семей уже получили матпомощь на общую сумму свыше 1,7 млн рублей.

Совещание по ликвидации последствий паводка проведет в Верхоянском районе вице-премьер федерального правительства Юрий Трутнев. Его рабочая поездка в Якутию назначена на 20 июля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике. Также Юрий Трутнев намерен обсудить ситуацию с лесными пожарами в регионе.

10:14, 20 июля, 2022
Евгений Кандаков
61
0
#Якутия\n#паводок\n#дожди\n#МЧС\n#потоп\n#наводнение