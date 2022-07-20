Больше 300 домов подтопило паводком в Якутии

Верхоянск. Якутия. Около 580 приусадебных участков и более 330 жилых домов подтопило в Якутии. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Причиной паводка послужили обильные дожди. Пострадали 8 населенных пунктов Кобяйского и Верхоянского. В настоящее время вода ушла, уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.

Более 100 жилых домов и свыше 200 приусадебных участков уже просушено и расчищено, жителям помогают сотрудники МЧС, Службы спасения Якутии и волонтеры.

Кроме того, идет оценка ущерба от паводка расчет материальной помощи пострадавшим жителям. Подано более 2 500 заявлений. 106 семей уже получили матпомощь на общую сумму свыше 1,7 млн рублей.

Совещание по ликвидации последствий паводка проведет в Верхоянском районе вице-премьер федерального правительства Юрий Трутнев. Его рабочая поездка в Якутию назначена на 20 июля, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике. Также Юрий Трутнев намерен обсудить ситуацию с лесными пожарами в регионе.