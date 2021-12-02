Сотрудники ФСБ задержали агента с Украины, готовившего взрыв

У жителя Киевской области изъяты две самодельные бомбы.



Москва. Агента украинских спецслужб поймали в России. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, задержанный признался в подготовке теракта.

В частности, житель Киевской области Александр Цилык рассказал, что действовал по указанию сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Вместе со своими кураторами он пересек границу и доставил 2 самодельных взрывных устройства общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. Их планировалось взорвать с целью нанесения ущерба на территории России. Подозреваемый был взят с поличным.

Кроме того, ФСБ задержала еще двух агентов, работавших на Службу безопасности Украины (СБУ). По версии следствия, отец и сын Зиновий Коваль и Игорь Коваль прибыли на территорию России для сбора информации о стратегически важных предприятиях жизнеобеспечения и объектах транспортной инфраструктуры при помощи фото- и видеосъемки. Также у них изъяли короткоствольное и автоматическое оружие.

Задержанные сознались, что были завербованы сотрудником Управления СБУ в Тернопольской области. За выполнение задания наниматель обещал выплатить Ковалям 10 тыс. долларов США.