Депутат Рашкин признался, что стрелял в лося

Политик утверждает, что был обманут друзьями.

Москва. Депутат Госдумы Валерий Рашкин записал видеообращение, в котором объяснил свое участие в незаконной охоте. Ролик он выложил на YouTube, сообщает телеканал «360 градусов».

По словам политика, он гостил у друзей в Саратовской области. Те предложили ему поохотиться и заверили, что у них есть разрешение на отстрел копытных. В лесу Рашкин заметил зверя и выстрелил в него.

«Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров, силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана. Я произвел два выстрела в сторону силуэта животного, и спустя некоторое время силуэт упал», — приводит телеканал слова народного избранника.

В итоге убитое животное оказалось лосем. Депутат разделал его тушу и погрузил в багажник, после чего был задержан.

Напомним, в конце октября автомобиль Валерия Рашкина остановили в Саратовской области охотинспектор и сотрудники полиции. В багажнике машины были найдены части туши лося. Рашкин тогда заявил, что нашел мясо в лесу. Лицензии на добычу лося ни у депутата, ни у сопровождавших его лиц не было. В отношении политика возбудили уголовное дело.

17 ноября стало известно, что в Госдуму поступило представление Генпрокуратуры о снятии с народного избранника неприкосновенности. Оно будет рассмотрено в течение ближайшей недели, пообещал спикер российского парламента Вячеслав Володин.