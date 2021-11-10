Экс-мэра Симеиза заподозрили в госизмене

Юрий Ломенко был также депутатом горсовета Ялты второго созыва.

Ялта. Крым. Оперативники ФСБ задержали жителя Ялты, подозреваемого в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). Как пишут «Известия», под стражу взяли бывшего главу администрации курортного поселка Симеиз Юрия Ломенко.

Также Ломенко являлся депутатом Ялтинского городского совета второго созыва.

ФСБ опубликовала видео задержания. По данным спецслужбы, с 2017 по 2018 год крымчанин собирал и передавал СБУ сведения, составляющих государственную тайну. В частности, Ломенко подозревают в сборе личных данных сотрудников правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена в форме шпионажа»). Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.