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Жители Екатеринбурга пожаловались на задымление из-за горящего торфа

10:59, 11 октября, 2021
Евгений Кандаков
Жители Екатеринбурга пожаловались на задымление из-за горящего торфа
10:59, 11 октября, 2021
Евгений Кандаков
244
0
#Екатеринбург\n#Свердловская область\n#пожар\n#МЧС\n#смог
Фото: pixabay.com
244
0

МЧС будет вести наблюдение за очагами пожара с беспилотников.

Екатеринбург. Свердловская область. Екатеринбург затянуло дымом с тлеющего торфяника в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Свердловской области.

К месту, откуда распространяется смог, направили оперативную группу. Открытых очагов горения специалисты не выявили и пришли к выводу, что торф тлеет на большой глубине. За ситуацией будут следить при помощи беспилотников.

Жителей Екатеринбурга попросили в ночное и утреннее время по возможности не открывать окна, чаще проводить в помещениях влажную уборку. Также в МЧС рекомендовали обращаться к медикам при бессоннице, кашле и иных недомоганиях, которые могут быть вызваны задымлением.

10:59, 11 октября, 2021
Евгений Кандаков
244
0
#Екатеринбург\n#Свердловская область\n#пожар\n#МЧС\n#смог
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