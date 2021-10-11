Жители Екатеринбурга пожаловались на задымление из-за горящего торфа

МЧС будет вести наблюдение за очагами пожара с беспилотников.



Екатеринбург. Свердловская область. Екатеринбург затянуло дымом с тлеющего торфяника в микрорайоне Солнечный. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по Свердловской области.

К месту, откуда распространяется смог, направили оперативную группу. Открытых очагов горения специалисты не выявили и пришли к выводу, что торф тлеет на большой глубине. За ситуацией будут следить при помощи беспилотников.

Жителей Екатеринбурга попросили в ночное и утреннее время по возможности не открывать окна, чаще проводить в помещениях влажную уборку. Также в МЧС рекомендовали обращаться к медикам при бессоннице, кашле и иных недомоганиях, которые могут быть вызваны задымлением.