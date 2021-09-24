Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Гаражная амнистия: вопросы и ответы Лонгрид Гайд: как первокурснику «выжить» в общежитии Лонгрид Переработка: маленькие шаги к большому делу Лонгрид

В Перми увеличилось число пострадавших после стрельбы в университете

14:28, 24 сентября, 2021
Андрей Бирюков
В Перми увеличилось число пострадавших после стрельбы в университете
14:28, 24 сентября, 2021
Андрей Бирюков
30
0
#Пермь\n#стрельба\n#университет
Фото: unsplash.com
30
0

Каждый день прибавляется несколько человек, у которых после произошедшего имеются мелкие повреждения.

Пермь. Пермский край. Число пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе возросло до 47 человек. Об этом сообщает телеканал «360».

Глава краевого Минздрава Анастасия Крутень рассказала, что каждый день прибавляется несколько человек, у которых после произошедшего имеются мелкие повреждения. 

В больницах Перми по-прежнему остаются 12 человек, накануне одного пострадавшего выписали. Кроме того, 7 человек спецбортом МЧС доставили на лечение в Москву, состояние пятерых из них оценивается как тяжёлое. 

Сам стрелок так же находится в больнице — он получил тяжёлые ранения при задержании. 

Комментируя стрельбу в университете, глава Следственного комитета сказал, что администрация вуза не имела алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях. 

Напомним, трагедия в Перми произошла в минувший понедельник, 20 сентября. Студент 1 курса ПГНИУ Тимур Бекмансуров зашёл на территорию университета и начал стрельбу. Зайдя в здание, он продолжил стрелять по находящимся там людям. Один из прибывших на место полицейских задержал стрелка. В результате инцидента погибли 6 человек, более 40 пострадали. В числе погибших — уроженка Удмуртии. 23 сентября с ней простились на родине.

Полицейские, первыми прибывшие на место происшествия, были повышены в звании и получили государственные награды — за обезвреживание стрелка и эвакуацию людей из здания.

14:28, 24 сентября, 2021
Андрей Бирюков
30
0
#Пермь\n#стрельба\n#университет
?>