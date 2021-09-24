В Перми увеличилось число пострадавших после стрельбы в университете

Каждый день прибавляется несколько человек, у которых после произошедшего имеются мелкие повреждения.

Пермь. Пермский край. Число пострадавших в результате стрельбы в пермском вузе возросло до 47 человек. Об этом сообщает телеканал «360».

Глава краевого Минздрава Анастасия Крутень рассказала, что каждый день прибавляется несколько человек, у которых после произошедшего имеются мелкие повреждения.

В больницах Перми по-прежнему остаются 12 человек, накануне одного пострадавшего выписали. Кроме того, 7 человек спецбортом МЧС доставили на лечение в Москву, состояние пятерых из них оценивается как тяжёлое.

Сам стрелок так же находится в больнице — он получил тяжёлые ранения при задержании.

Комментируя стрельбу в университете, глава Следственного комитета сказал, что администрация вуза не имела алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, трагедия в Перми произошла в минувший понедельник, 20 сентября. Студент 1 курса ПГНИУ Тимур Бекмансуров зашёл на территорию университета и начал стрельбу. Зайдя в здание, он продолжил стрелять по находящимся там людям. Один из прибывших на место полицейских задержал стрелка. В результате инцидента погибли 6 человек, более 40 пострадали. В числе погибших — уроженка Удмуртии. 23 сентября с ней простились на родине.

Полицейские, первыми прибывшие на место происшествия, были повышены в звании и получили государственные награды — за обезвреживание стрелка и эвакуацию людей из здания.