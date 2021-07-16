Переставший выходить на связь под Томском Ан-28 совершил жесткую посадку

Выжили все 17 человек, находившиеся на борту.



Кедровый. Томская область. Стала известна предварительная причина жесткой посадки Ан-28 под Томском. Инцидент произошел из-за отказа двигателя, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Экипаж летевшего из Кедрового в Томск самолета перестал выходить на связь 16 июля. В результате организованных вскоре после пропажи борта поисков воздушное судно было обнаружено. В нем находились 17 человек: 14 пассажиров, в том числе 4 детей, а также 3 члена экипажа. Никто не погиб. Аварийные выходы после жесткой посадки повреждены не были, люди смогли выйти наружу. Возгорания при этом не произошло.

По предварительным данным, которые озвучил информатор агентства, примерно через полчаса после подъема в воздух у самолета отказал двигатель. Пилоты совершили аварийную посадку Ан-24 «на брюхо».

UPD: по уточненным данным, на борту находились 19 человек. Некоторые из них получили травмы, в частности, один из пилотов сломал ногу.