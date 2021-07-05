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Двое мужчин утонули, пытаясь спасти ребенка возле Анапы

17:26, 05 июля, 2021
Евгений Кандаков
Двое мужчин утонули, пытаясь спасти ребенка возле Анапы
17:26, 05 июля, 2021
Евгений Кандаков
86
0
#море\n#Краснодарский край\n#Анапа\n#Следственный комитет\n#гибель людей\n#гибель детей\n#трагедия
Фото: pixabay.com
86
0

Еще один пловец пропал без вести.

Анапа. Краснодарский край. Мальчик, его отец и еще один мужчина утонули на пляже в поселке Витязево (Анапа Краснодарского края). Еще один мужчина пропал без вести, сообщили 5 июля в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Трагедия произошла с отдыхающими из Тулы. Купавшегося 12-летнего мальчика сбила с ног волна и потащила в море. Спасти его пытался 36-летний отец, которому помогали двое отдыхающих, находившихся поблизости. Однако они не смогли справиться с морским течением. Мальчик, его отец и 42-летний мужчина утонули. Судьба помогавшего им 47-летнего отдыхающего пока неизвестна, его ищут в близлежащей акватории Черного моря.

Как добавили в пресс-службе ведомства, на месте работают следователи и криминалисты, выясняются все обстоятельства произошедшего. По окончании доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

17:26, 05 июля, 2021
Евгений Кандаков
86
0
#море\n#Краснодарский край\n#Анапа\n#Следственный комитет\n#гибель людей\n#гибель детей\n#трагедия