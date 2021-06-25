Экипаж упавшего под Гатчиной Ми-8 ценой своих жизней отвел вертолет от жилых домов

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.



Гатчина. Ленинградская область. При крушении вертолета Ми-8, принадлежавшего Росгвардии, дома близлежащего населенного пункта не пострадали. Экипаж пожертвовал собой ради спасения жителей, пишет «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, пилот до последнего уводил вертолет от зданий. Летательный аппарат упал в поле в стороне от жилых построек.

Транспортно-боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии Ми-8 разбился вечером 24 июня в Гатчинском районе Ленинградской области при проведении учебно-тренировочного полета. В результате погиб экипаж из 3 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).