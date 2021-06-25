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Экипаж упавшего под Гатчиной Ми-8 ценой своих жизней отвел вертолет от жилых домов

10:22, 25 июня, 2021
Евгений Кандаков
Экипаж упавшего под Гатчиной Ми-8 ценой своих жизней отвел вертолет от жилых домов
10:22, 25 июня, 2021
Евгений Кандаков
233
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#вертолет\n#падение\n#Ленинградская область\n#Росгвардия\n#гибель людей\n#герои\n#авиакатастрофа
Фото: twitter.com/qretaxyeta
233
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По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

Гатчина. Ленинградская область. При крушении вертолета Ми-8, принадлежавшего Росгвардии, дома близлежащего населенного пункта не пострадали. Экипаж пожертвовал собой ради спасения жителей, пишет «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии, пилот до последнего уводил вертолет от зданий. Летательный аппарат упал в поле в стороне от жилых построек.

Транспортно-боевой вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии Ми-8 разбился вечером 24 июня в Гатчинском районе Ленинградской области при проведении учебно-тренировочного полета. В результате погиб экипаж из 3 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 351 УК РФ («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»).

10:22, 25 июня, 2021
Евгений Кандаков
233
0
#вертолет\n#падение\n#Ленинградская область\n#Росгвардия\n#гибель людей\n#герои\n#авиакатастрофа