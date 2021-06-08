В Ленобласти из-за возможного радиационного заражения объявили режим повышенной готовности

Местных жителей будут информировать о ситуации каждый день.



Кузьмолово. Ленинградская область. Режим повышенной готовности ввели в поселке Кузьмолово Ленинградской области. Причина - передача объекта с потенциальной радиационной опасностью от одного ведомства другому, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил вице-губернатор Ленобласти Михаил Ильин, решение было вынесено на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Цель – обеспечить контроль за объектом, в котором меняется собственник. В частности, радиационную обстановку в Кузьмолово будут проверять при помощи специальных датчиков. Местных жителей власти пообещали информировать о ситуации каждый день. На данный момент превышений радиационного фона не зафиксировано, угрозы для людей нет.

О каком именно объекте идет речь, вице-губернатор не уточнил. Однако СМИ пишут, что в Кузьмолово находится предприятие ФГУП «РНЦ Прикладная химия». Оно занимается производством фторполимерной пленки, твердых источников кислорода и детекторов радиационного контроля.