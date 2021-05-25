Террорист планировал устроить взрыв 9 мая в Норильске

Подозреваемого разыскали в Ставропольском крае.



Ставрополь. Ставропольский край. Взрыв во время парада Победы предотвратили сотрудники правоохранительных органов и спецслужб в Норильске. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

Отмечается, что подозреваемого задержали на территории Ставрополья. Радикал являлся сторонником запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Теракт он планировал совершить 9 мая в Норильске во время парада Победы 9 мая. Целью было убить и ранить участвующих в шествии военнослужащих.

К этому террорист склонял своих знакомых. При этом в Норильске он оборудовал подвал, в котором хранил взрывчатые вещества и поражающие элементы. В средствах связи, которые использовал боевик, нашли инструкции по изготовлению мин и уличающую его переписку с возможными исполнителями нападения.

Возбуждены уголовные дела по части 1.1 («Склонение к совершению террористического акта») и части 3 («Пособничество в совершении террористического акта») статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») Уголовного кодекса России.