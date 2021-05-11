Неизвестные жестоко избили пиар-менеджера ФК «Спартак» Антона Фетисова

Мужчина попал в реанимацию с черепно-мозговой травмой.



Москва. Директора департамента по связям с общественностью футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова доставили в реанимацию после избиения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Диагноз - открытая черепно-мозговая травма. Как рассказал пресс-атташе команды Ярослав Кулемин, нападение произошло 9 мая. Состояние пострадавшего стабильное, однако ему нельзя много разговаривать. Открыто уголовное дело.

«Пока не знаем, связано ли это с его профессиональной деятельностью», - добавил Кулемин.

25 апреля «Спартак» победил ЦСКА со счетом 1:0. После матча в Твиттере «Спартака» были размещены посты с насмешками по поводу символики соперников. ЦСКА потребовала от Российского футбольного союза дать оценку этим твитам.