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12 с половиной лет: бывшего помощника полпреда президента в УрФО осудили за госизмену

16:54, 14 апреля, 2021
Евгений Кандаков
12 с половиной лет: бывшего помощника полпреда президента в УрФО осудили за госизмену
16:54, 14 апреля, 2021
Евгений Кандаков
83
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#Мосгорсуд\n#приговор\n#чиновники\n#шпионаж\n#Польша\n#госизмена
Фото: pixabay.com
83
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По данным СМИ, Александр Воробьев передавал польской разведке информацию с заседаний Совбеза России.

Москва. Мосгорсуд вынес приговор бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе. Как пишет РБК, Александра Воробьева приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

По отбытии наказания в отношении экс-чиновника будет действовать ограничение свободы сроком в 2 года. Также Воробьева лишили чина действительного государственного советника 3 класса.

Прокурор просил назначить подсудимому 13 лет лишения свободы и штраф. Итоговый приговор оказался несколько мягче.

Добавим, в связи с секретностью части материалов, уголовное дело слушалось в закрытом режиме. По данным СМИ, Воробьев мог передавать информацию с заседаний Совбеза спецслужбам Польши.

16:54, 14 апреля, 2021
Евгений Кандаков
83
0
#Мосгорсуд\n#приговор\n#чиновники\n#шпионаж\n#Польша\n#госизмена