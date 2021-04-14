12 с половиной лет: бывшего помощника полпреда президента в УрФО осудили за госизмену

По данным СМИ, Александр Воробьев передавал польской разведке информацию с заседаний Совбеза России.



Москва. Мосгорсуд вынес приговор бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе. Как пишет РБК, Александра Воробьева приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима по делу о госизмене.

По отбытии наказания в отношении экс-чиновника будет действовать ограничение свободы сроком в 2 года. Также Воробьева лишили чина действительного государственного советника 3 класса.

Прокурор просил назначить подсудимому 13 лет лишения свободы и штраф. Итоговый приговор оказался несколько мягче.

Добавим, в связи с секретностью части материалов, уголовное дело слушалось в закрытом режиме. По данным СМИ, Воробьев мог передавать информацию с заседаний Совбеза спецслужбам Польши.