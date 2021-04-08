Траулер с экипажем в 80 человек загорелся в Охотском море

По последним данным, локализовать огонь не удалось.



Магадан. Магаданская область. В Охотском море вспыхнул пожар на траулере. На судне находится 84 человека, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Россморречфлота.

Траулер вел промысел в 200 километрах от Магадана, огонь охватил 150 коробов гофротары, хранившихся в подсобном помещении. Поначалу сообщалось, что возгорание удалось локализовать силами экипажа, позднее эта информация была опровергнута.

На помощь рыбакам был направлен спасательный катер «Справедливый», но из-за высокой волны (около 3 метров) высадку аварийно-спасательной команды на борт осуществить не удалось. Суда направились к кромке льдов, где волна ниже.

О пострадавших в результате пожара не сообщается.