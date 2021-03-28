8 солдат бежали из своих частей в Оренбуржье

Некоторые военнослужащие самовольно покинули места службы, другие – не вернулись из отпусков



Оренбург. Оренбургская область. Поиски восьмерых беглых солдат начались в Оренбургской области. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Известно, что военнослужащие покинули расположение своих частей в разное время. При этом некоторые солдаты бежали с места службы, другие - не вернулись после отпуска.

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Оренбургскому гарнизону обратился к жителям региона с просьбой сообщать любую информацию о пропавших военнослужащих.