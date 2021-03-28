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8 солдат бежали из своих частей в Оренбуржье

10:21, 28 марта, 2021
Евгений Кандаков
8 солдат бежали из своих частей в Оренбуржье
10:21, 28 марта, 2021
Евгений Кандаков
281
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#Оренбургская область\n#солдаты\n#Следственный комитет\n#поиск\n#дезертирство
Фото: vk.com/mil
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Некоторые военнослужащие самовольно покинули места службы, другие – не вернулись из отпусков

Оренбург. Оренбургская область. Поиски восьмерых беглых солдат начались в Оренбургской области. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».

Известно, что военнослужащие покинули расположение своих частей в разное время. При этом некоторые солдаты бежали с места службы, другие - не вернулись после отпуска.

Военный следственный отдел Следственного комитета России по Оренбургскому гарнизону обратился к жителям региона с просьбой сообщать любую информацию о пропавших военнослужащих.

10:21, 28 марта, 2021
Евгений Кандаков
281
0
#Оренбургская область\n#солдаты\n#Следственный комитет\n#поиск\n#дезертирство