Гиперзвуковые самолеты: СМИ назвали сферу исследований арестованного физика Губанова

Проект создания сверхбыстрого авиалайнера осуществляется совместно с зарубежными странами.



Москва. Сферой деятельности арестованного по подозрению в госизмене Анатолия Губанова были прорывные технологии гражданской авиации. Ученый был занят в международном проекте по созданию первого в мире гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int, сообщает РБК со ссылкой на сайт научной электронной библиотеки eLibrary.ru.

Помимо российских специалистов, лайнер разрабатывают ученые и инженеры из Германии, Нидерландов, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Австралии. Координатором проекта является голландская компания.

Основным местом работы Губанова называют Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ). В 2017 году ученый написал научную работу по проекту Hexafly-Int. ЦАГИ конструирует модель для экспериментального запуска самолета. Также Губанов сотрудничал с МФТИ и Международным институтом менеджмента.

3 декабря Лефортовский суд Москвы отправил физика под арест до 2 февраля 2021 года по подозрению в передаче за рубеж секретных материалов.