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Гиперзвуковые самолеты: СМИ назвали сферу исследований арестованного физика Губанова

10:30, 04 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Гиперзвуковые самолеты: СМИ назвали сферу исследований арестованного физика Губанова
10:30, 04 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#авиация\n#исследования\n#ученые\n#инженер\n#физика\n#ФСБ\n#суд\n#госизмена
Фото: pixabay.com
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Проект создания сверхбыстрого авиалайнера осуществляется совместно с зарубежными странами.

Москва. Сферой деятельности арестованного по подозрению в госизмене Анатолия Губанова были прорывные технологии гражданской авиации. Ученый был занят в международном проекте по созданию первого в мире гиперзвукового пассажирского самолета Hexafly-Int, сообщает РБК со ссылкой на сайт научной электронной библиотеки eLibrary.ru.
Помимо российских специалистов, лайнер разрабатывают ученые и инженеры из Германии, Нидерландов, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Австралии. Координатором проекта является голландская компания.
Основным местом работы Губанова называют Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ). В 2017 году ученый написал научную работу по проекту Hexafly-Int. ЦАГИ конструирует модель для экспериментального запуска самолета. Также Губанов сотрудничал с МФТИ и Международным институтом менеджмента.
3 декабря Лефортовский суд Москвы отправил физика под арест до 2 февраля 2021 года по подозрению в передаче за рубеж секретных материалов.
10:30, 04 декабря, 2020
Евгений Кандаков
201
0
#авиация\n#исследования\n#ученые\n#инженер\n#физика\n#ФСБ\n#суд\n#госизмена