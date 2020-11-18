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Суд вынес приговоры по делу о планировавшемся теракте на концерте Киркорова

13:37, 18 ноября, 2020
Евгений Кандаков
Суд вынес приговоры по делу о планировавшемся теракте на концерте Киркорова
13:37, 18 ноября, 2020
Евгений Кандаков
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#терроризм\n#Дагестан\n#террор\n#концерт\n#Киркоров\n#Махачкала\n#террористы\n#приговор суда
Фото: instagram.com/fkirkorov
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Экстремисты пытались пронести в концертный зал самодельное взрывное устройство.

Ростов-на-Дону. Ростовская область. Приговор по делу о подготовке взрыва на концерте Филиппа Киркорова вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Четыре неудавшихся террориста приговорены к длительным срокам заключения, пишет «Интерфакс».

В июле 2017 года осужденные намеревались пронести на концерт известного артиста в Махачкале самодельную бомбу и привести ее в действие. Планы злоумышленников пресекла полиция: в зал их не пустили. Осенью того же года фигурантов дела задержали.

Подельников осудили по ряду статей, касающихся терроризма и незаконного изготовления взрывчатых веществ.

Наибольший срок получил Хидирнеби Казуев: его приговорили к 19 годам лишения свободы. Габибулу Халдузова отправили в колонию строгого режима на 18 лет, Самира Ибрагимова - на 17 лет, Шамилю Магомедову дали 10 лет.

Один из приговоренных, Хидирнеби Казуев, утверждал, что планировал не теракт, а убийство Киркорова, якобы по заказу Максима Галкина, ревнующего Аллу Пугачеву к прежнему мужу. Однако эту версию посчитали попыткой запутать следствие и рассматривать не стали.

13:37, 18 ноября, 2020
Евгений Кандаков
3
0
#терроризм\n#Дагестан\n#террор\n#концерт\n#Киркоров\n#Махачкала\n#террористы\n#приговор суда