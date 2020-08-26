13 человек спасли пожарные из горящего дома на западе Москвы

Возможной причиной возгорания СМИ называют взрыв газовоздушной смеси.



Москва. Пятиэтажный жилой дом загорелся в западной части Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС на своей странице «ВКонтакте».

О возгорании пожарным стало известно 26 августа в 9:48. Огонь вспыхнул на улице Кубинка.

По предварительной информации, на месте происшествия спасено 13 человек. В 10:36 пожар был ликвидирован, уточнили в ведомстве. О причинах возгорания не говорится.

Информированный источник, на который ссылается «Интерфакс», сообщил, что огонь вспыхнул после взрыва газовоздушной смеси.