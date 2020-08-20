ФСБ пресекла похищение на Украину одного из лидеров восстания в Донбассе

Имя бывшего командира ополченцев не называется.



Москва. Спецслужбы Украины планировали захватить и вывезти из России одного из организаторов народного ополчения Донбасса, воевавшего против Киева. Операция пресечена, исполнители задержаны, информирует пресс-центр ФСБ.

Сообщается, что непосредственно при попытке похищения пойманы 7 граждан России. Организатором и координатором мероприятия в ФСБ назвали граждан Украины Андрея Байдалу и Игоря Мищенко. Первый из них известен разведке ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, псевдоним «Швед». В Донецке его подозревают в организации ряда терактов, в том числе убийства Александра Захарченко.

По данным ФСБ, для создания алиби Байдале украинские СМИ распространили сообщение о его задержании за незаконное хранение оружия. На самом деле он продолжал вести свою деятельность.

Вместе с Мищенко Байдала нанял две группы захвата из членов российской криминальной структуры. Им пообещали 200 тыс. долларов США и выплатили четверть этой суммы в качестве аванса.

В ФСБ назвали также организатора планировавшегося перемещения захваченного гражданина через границу – это россиянин Е.А.Мороз (указаны лишь инициалы). Руководителями групп захвата назначили россиян Т.Б.Макарова и М.Ю.Пызина (все они взяты с поличным). Их рассчитывали использовать также для других заказных похищений и убийств на территории нашей страны. Они уже начали подготовку к преступлениям – вели слежку за указанным украинской стороной «объектами». Также для выполнения ряда заданий подозреваемые выезжали на территорию ДНР.

Управлением Следственного комитета по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» и ч. 3 ст. 126 УК России («Покушение на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой»).

Имя командира ополченцев, которого пытались похитить задержанные, не раскрывается.