32,5 млрд рублей бывшего министра Абызова могут обратить в доход государства

По версии прокуратуры, эти деньги он незаконно получил, курируя сделку по продаже акций «СИБЭКО».



Москва. Генпрокуратура России потребовала изъять у бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова 32,5 млрд рублей. Их предлагается обратить в доход государства, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии прокуратуры, будучи с мая 2012 года по май 2018 года госслужащим, Абызов вел нелегальную предпринимательскую деятельность. На счета оформленных им на подставных лиц в Москве и на Кипре фирм поступали деньги.

В частности, курируя сделку по продаже акций ОАО «СИБЭКО» в 2018 году, Абызов получил на счета подконтрольных компаний 32,5 млрд рублей, которые явились его незаконным доходом, считают в прокуратуре.

Эту сумму следует изъять и обратить в доход государства, говорится в исковом заявлении, направленном ведомством в Гагаринский районный суд Москвы.

Напомним, бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова задержали в марте 2019 года. Его обвиняют в мошенничестве, организации преступного сообщества, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денежных средств.