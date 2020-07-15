Ураган в Саратовской области валил деревья и переворачивал машины

Особенно пострадали жители Балакова.



Балаково. Саратовская область. В Саратовской области устраняют последствия урагана, обрушившегося на ряд населенных пунктов в минувший вторник, 14 июля. Наибольшие разрушения отмечены в Балакове, пишет «Российская газета».

МЧС успело предупредить жителей о надвигающемся шквале за час до его прихода. В прогнозе говорилось о ветре до 32 метров в секунду, грозе и граде.

Информация оказалась верной. Ураган оставил после себя в Балакове десятки поваленных деревьев, выбитые стекла и перевернутые автомобили. Жители города разместили в соцсетях фото и видео стихийного бедствия.

Как рассказал «Интерфаксу» зампред областного правительства Роман Бусаргин, в клиники Балаково обратились 7 человек с легкими травмами. Госпитализация им не понадобилась.

Также шквал повалил несколько опор линий электропередачи. По данным Минэнерго России, без электроснабжения осталась примерно 71 тыс. жителей города. В настоящее время энергетики восстановили подачу тока.

Кроме того, по словам Бусаргина, газовики ликвидируют последствия порыва на двух газопроводах.