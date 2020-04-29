Мигрант с садовой тяпкой пытался грабить банкоматы в Подмосковье

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.



Ногинск. Московская область. Неудачливого взломщика банкоматов поймали сотрудники полиции в подмосковном Ногинске. 30-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья пошел «на дело» с тяпкой, сообщает пресс-служба Управления МВД по Московской области.

Садовый инвентарь оказался плохим инструментом для вскрытия терминалов. Мигрант сделал 4 попытки взлома, однако добраться до денег у него так и не получилось. Всякий раз, когда срабатывала сигнализация, мужчина убегал из зала.

В итоге по записям камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили подозреваемого и задержали его на одной из улиц рядом с банком.

За попытку хищения горе-взломщику грозит до 10 лет лишения свободы. Суд заключил мужчину под стражу.