Старшеклассник из Псковской области ударил учительницу, выдернувшую из-под него стул

Кадры попали на видео.



Лавры. Псковская область. Мешавший вести урок школьник ударил по лицу учительницу в селе Лавры Псковской области. Инцидент произошел после того, как педагог выдернула стул, на котором раскачивался лоботряс, сообщает телеканал «360 градусов».

Ролик со скандальным видео снял на телефон и разместил в соцсетях один из одноклассников хулигана. После происшествия буйного подростка забрали в психиатрическую больницу. Сейчас юноша находится на больничном. В школе проводится проверка.

Сообщается, что травм у учительницы не зафиксировано.