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Старшеклассник из Псковской области ударил учительницу, выдернувшую из-под него стул

17:48, 18 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Старшеклассник из Псковской области ударил учительницу, выдернувшую из-под него стул
17:48, 18 февраля, 2020
Евгений Кандаков
194
0
#видео\n#школа\n#скандал\n#учитель\n#хулиганство\n#Псков
Фото: pixabay.com
194
0

Кадры попали на видео.

Лавры. Псковская область. Мешавший вести урок школьник ударил по лицу учительницу в селе Лавры Псковской области. Инцидент произошел после того, как педагог выдернула стул, на котором раскачивался лоботряс, сообщает телеканал «360 градусов».

Ролик со скандальным видео снял на телефон и разместил в соцсетях один из одноклассников хулигана. После происшествия буйного подростка забрали в психиатрическую больницу. Сейчас юноша находится на больничном. В школе проводится проверка.

Сообщается, что травм у учительницы не зафиксировано.

17:48, 18 февраля, 2020
Евгений Кандаков
194
0
#видео\n#школа\n#скандал\n#учитель\n#хулиганство\n#Псков

 

 

 


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